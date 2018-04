Er kann es einfach nicht lassen! Rocker Gavin Rossdale (52) scheint seine Liebste, die deutsche Schauspielerin Sophia Thomalla (28), so sehr zu vermissen, dass er diese Tatsache immer wieder in die Welt heraustragen muss. Wie süß! Erst kürzlich veröffentlichte er via Social Media die Nachricht: "Ich wünschte, du wärst hier!" Und auch jetzt scheint er nur einen Wunsch zu haben: seine Liebste an seiner Seite.

In seiner Instagram-Story zeigt er einen grauen Hintergrund, auf dem in schwarzer Schrift schlicht steht: "Ich vermisse dich, mein Herz." Es ist nicht die erste Liebesbotschaft des Bush-Frontmannes. Auch über "Ich vermisse dich so, meine Liebste. Ich vermisse dich die ganze Zeit" durfte sich die blonde Beauty schon freuen. Sie selbst hält sich mit süßen Nachrichten eher zurück, doch die gemeinsamen Fotos sprechen auch so Bände.

Vor allem auf dem ersten gemeinsamen Paar-Selfie der beiden wirkt das Traumpaar unglaublich glücklich. Die Bildunterschrift damals ist genauso kurz, prägnant und aussagekräftig: "My Love." So schafft es der Musiker, die große Distanz zwischen ihrer Heimat Berlin und seinem Wohnort Los Angeles mit Worten und Bildern zu überbrücken. Wie findet ihr die kurzen, einfühlsamen Liebesbotschaften von Gavin? Stimmt ab!

Instagram / gavinrossdale Instagram-Story von Gavin Rossdale

Matthew Stockman/Getty Images Sophia Thomalla, Gavin Rossdale und seine Kinder Kingston und Zuma

Instagram / gavinrossdale Liebespost von Gavin Rossdale

