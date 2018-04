Möchte sich Nadja Abd el Farrag gar nicht helfen lassen? Die 53-Jährige gerät in den vergangenen Jahren immer wieder mit ihrem exzessiven Lebensstil in die Schlagzeilen. Doch nicht nur die negative Presse, auch ihre Schulden bereiten der Ex von Dieter Bohlen (64) große Sorgen. Daher bemüht sich ihre Mallorca-Kollegin Krümel seit einiger Zeit darum, der Skandalnudel finanziell unter die Arme zu greifen. Immer wieder bucht sie den TV-Star für gemeinsame Auftritte. Doch nun ist die Malle-Queen stocksauer: Naddel stellt viel zu hohe Ansprüche!

Bei "Raus aus den Schulden" berichtet Krümel, dass Naddel sie in den vergangenen Monaten immer wieder versetzt hat. Auch einen Auftritt in einem Restaurant wollte die Hamburgerin kurzfristig absagen. "Weil ihr 1.000 Euro Gage zu wenig sind. Es ist schon schwierig, sie für dieses Geld überhaupt zu vermitteln, denn sie singt ja nur zwei Titel", ist Schlagersängerin Krümel entsetzt. Durch ein WhatsApp-Foto erfährt der Mallorca-Star von Naddels Rückzugsplänen. Auf einem Zettel bittet sie ihren Manager, die gemeinsame Performance mit Krümel abzusagen. "Ich lasse mich nicht von ihr verarschen", lauten die deutlichen Worte auf der Notiz. Gedanken, die ihre eigentliche Freundin stinksauer machen: "Ich bin richtig sauer, weil man so viel für sie macht", zeigt sie sich enttäuscht.

Am Ende taucht Naddel an dem besagten Abend doch noch auf. Sie ist zwar viel zu spät und hat auch noch das Playback zu ihren Songs vergessen, doch dank Krümels Organisationskünsten kommt der Auftritt tatsächlich noch zustande. Den Ärger ihrer Gesangspartnerin versteht die 53-Jährige daher überhaupt nicht: "Das hat überhaupt nichts mit Krümel zu tun. Und wenn sie das falsch verstanden hat, dann ist das ihr Problem!"

Matt Summer / SPLASH NEWS Nadja Abd el Farrag bei einem Event in München

Starpress/WENN.com Krümel und Nadja Abd el Farrag auf Mallorca

MG RTL D Nadja Abd el Farrag und Peter Zwegat

