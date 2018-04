Wie wild wird momentan Sarah Harrisons (26) aktueller Instagram-Post kommentiert. An sich ist der Schnappschuss der jungen Mutter nicht aufregend. Gemütlich sitzt sie mit Mia Rose im Grünen, während das Töchterchen genüsslich an einer Orange nuckelt. Mit diesem Pic löst sie allerdings gleich in doppelter Hinsicht eine echte Kommentar-Lawine aus – und das aus wirklich skurrilen Gründen! "Mhhh, Zucker ist ja so gesund für ein Baby. Gibt ihn ihr doch direkt löffelweise" und "Orange hat Säure, würde ich ihr noch nicht geben", regen sich die ersten Follower prompt auf. Der zweite Streich lässt allerdings auch nicht lange auf sich warten, denn auch dass der Knirps angeblich in der Sonne sitzt, geht laut einigen Usern gar nicht: "Bitte setzt der kleinen einen Hut auf, ist echt wichtig." Kurz danach meldet sich Sarah dann sogar selbst zu Wort.



