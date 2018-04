Großer Jubel beim britischen Volk! Heute Vormittag um 11:01 Uhr wurde im Lindo Wing des St. Mary's Hospital in London ein kleiner Prinz geboren. Die glücklichen Eltern, Herzogin Kate (36) und ihr Gemahl Prinz William (35), sind wohlauf – und auch die Royals sind selbstverständlich längst informiert und voller Freude. Doch während die Menschen in der englischen Hauptstadt vollkommen außer Rand und Band sind, scheint von einer Person jede Spur zu fehlen: Ausgerechnet die Queen (92) ist derzeit nicht in London!

Gegenüber dem britischen Nachrichtenmagazin Express bestätigte eine Sprecherin des Buckingham-Palastes, dass die Uroma des jüngsten royalen Sprösslings im Moment nicht in London, sondern in Windsor Castle verweile. Dort hatte sie am Sonntag den offiziellen Startschuss für den Marathon gegeben. Auf die Frage, ob ihre Königliche Hoheit ihren Enkel William, dessen Frau und ihren dritten Urenkel im Krankenhaus besuchen wolle, gab sie keine Auskunft.

Dass die Queen direkt zum St. Mary's Hospital eilt, ist jedoch sehr unwahrscheinlich! Denn normalerweise verlassen William und Kate das Krankenhaus bereits wenige Stunden nach der Geburt. Auch ihre beiden anderen Enkelkinder, Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2), hat Elizabeth erst gesehen, als die stolzen Eltern mit den Neugeborenen schon wieder zurück im Kensington-Palast waren. Rechnet ihr mit einem zeitnahen Besuch der Queen? Stimmt ab!

Scott Heavey/Getty Images Herzogin Kate und Prinz William mit Prinz George

Anzeige

WENN Herzogin Kate, Prinz William und Prinzessin Charlotte

Anzeige

PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images Prinz William, Prinz George, Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de