Privat ist Germany's next Topmodel-Kandidatin Toni alles andere als gut organisiert! In der aktuellen Staffel der Castingshow gilt die 18-Jährige als aussichtsreiche Anwärterin auf den Titel. Bisher konnte sie mit drei Jobs die meisten Kunden von sich überzeugen und darf daher gemeinsam mit Jurychefin Heidi Klum (44) und Mitstreiterin Klaudia (21) zur legendären amfAR-Gala nach New York. Doch abseits des Laufstegs läuft es nicht immer so reibungslos für die Stuttgarterin: In dem sonst so professionellen Nachwuchsmodel steckt ein echter Tollpatsch!

Im ProSieben-Interview berichtet Toni (18), dass sie in ihrem Freundeskreis als chaotischer Schussel bekannt ist. Vor allem beim Thema Handy stellte sie die Geduld ihrer Liebsten in der Vergangenheit schon ordentlich auf die Probe: "Ich verliere es sehr oft in der U-Bahn. Ich muss dann warten, bis die Bahn einmal um ganz Stuttgart fährt und wieder zurückkommt, sodass ich auf gut Glück mein Handy wiederbekomme." Mobiltelefone scheinen in ihren Händen schnell mal zum Einmalartikel zu mutieren – doch Toni nimmt das Ganze mit Humor. "Bis vor einem Jahr hatte ich jedes Jahr wirklich vier Handys. Ich habe es auch oft fallen gelassen, unter anderem auch ins Klo", gibt die 18-Jährige schuldbewusst zu.

Vor zwei Jahren und nach zahlreichen kostspieligen Verlusten hatte Toni ihre Unzuverlässigkeit aber schließlich selbst satt: "Seitdem benutze ich aber das gleiche Handy und es hat auch noch keinen Kratzer. Ich passe wirklich gut darauf auf", verkündet sie stolz. Genau mit diesem Ehrgeiz punktet die 18-Jährige inzwischen auch immer wieder bei der GNTM-Jury!

