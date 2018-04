Ashley Graham (30), Adrien Brody (45), Elsa Hosk (29), Queen Latifah (48), Sienna Miller (36) und, und, und – auf der berüchtigten amfAR-Gala in New York tummelten sich im Februar Promis ohne Ende! Mittendrin waren auch Kandidatinnen von Germany's next Topmodel: Inzwischen ist es schon Tradition, dass Model-Mama Heidi Klum (44) zwei Girls auswählt, die sie beim Gang über den roten Teppich begleiten dürfen. In diesem Jahr fiel die Wahl auf Klaudia (21) und Toni (18). Und Toni hatte bereits einen bestimmten Promi im Auge, dem sie gerne mal die Hand schütteln würde!

"Vor zwei Jahren haben die Mädchen mal Leonardo DiCaprio (43) am Tisch getroffen. Ich glaube, das wäre so ein Schauspieler, wo ich danach erst einmal aufs Klo rennen würde und anfangen würde zu heulen", erzählte Toni schon im Vorfeld im Interview mit Prosieben. Zur Erinnerung: Kim Hnizdo (21), die 2016 die Castingshow gewann, konnte auf der Promi-Gala sogar ein Selfie mit dem schönen Leo ergattern!

"Ich lasse mich überraschen, wer alles da sein wird, und hoffe, dass ich nicht ausrasten werde", erklärte das Nachwuchsmodel aufgeregt. Ob sie auf dem Event eventuell wirklich mit ihrem Star-Crush an einem Tisch saß, zeigt sich dann am Donnerstag in der Show. Hättet ihr auch Toni und Klaudia zur Gala geschickt? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

FZS / Splash News Klaudia Giez, Toni Loba und Heidi Klum bei der amfAR-Gala in New York

Anzeige

Jamie McCarthy / Getty Images Kim Hnizdo, Heidi Klum und Elena Carrière auf der amfAR-Gala in New York

Anzeige

Andreas Rentz / Getty Images Leonardo DiCaprio auf der amfAR-Gala 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de