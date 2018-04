Diese Turteltauben halten mit ihrer Liebe nicht hinterm Berg! Seit Schauspielerin Sophia Thomalla (28) und Rocker Gavin Rossdale (52) ihre Beziehung öffentlich gemacht haben, beweisen sich die beiden ihre Zuneigung regelmäßig über ihre Social-Media-Kanäle. Vor allem wenn sie aus beruflichen Gründen getrennt unterwegs sind, schicken sie sich gerne den einen oder anderen Gruß. Und ihre Nachrichten können sehr unterhaltsam sein, wie Sophias neuer Foto-Post demonstiert.

In ihrer Instagram-Story postete die Moderatorin jetzt einen Schnappschuss ihres Liebsten, auf dem er mit strahlenden Augen und angespannten Gesichtsmuskeln seine weißen Beißer präsentiert. Das amüsante Pic versah die 28-Jährige mit dem Wort "Mood" (zu Deutsch: Stimmung). Gavins Grimasse scheint bei Sophia jedenfalls für so viel Heiterkeit zu sorgen, dass sie die mit aller Welt teilen will.

Vielleicht ist es auch die große Vorfreude auf Gavin, der anscheinend sehnsüchtig auf seine Auserwählte wartet. Erst kürzlich postete der Sänger selbst eine Liebesbotschaft für die gebürtige Berlinerin: "Ich vermisse dich, mein Herz", schrieb der Musiker in seiner Instagram-Story.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomallas Post von Gavin

WENN.com Gavin Rossdale und Sophia Thomalla

Instagram / gavinrossdale Instagram-Story von Gavin Rossdale

