Heute Abend ist es endlich so weit: Die beliebte Musiksendung Sing meinen Song – Das Tauschkonzert geht mit Gastgeber Mark Forster (34) in die bereits fünfte Staffel. In diesem Jahr neben dem "Kogong"-Interpret mit am Start: der Schlagerstar Mary Roos (69), die Wir sind Helden-Sängerin Judith Holofernes (41), der Bartträger Rea Garvey (44), das Hamburger Gesangstalent Leslie Clio (31), Alphaville-Legende Marian Gold und der Revolverheld-Frontmann Johannes Strate (38). Auf welche Hits seiner Kollegen sich Letzterer am allermeisten freut, hat er jetzt in einem Interview verraten!

Diese Woche steht bei SmS alles im Zeichen von Johannes' Rockband Revolverheld. Doch auf welche Songs seiner Show-Mitstreiter ist der Musiker selbst total erpicht, sie zu singen? Das verriet der charmante Bremer im Gespräch mit Gala: "Die Musik von Rea und Mark kenne ich gut, da wusste ich ziemlich schnell, welche Songs ich gerne hätte. Von Marian Gold kannte ich nur die zwei, drei großen Hits. Das war spannend", erklärte der 38-Jährige. Welche Lieder er am Ende schmettern wird, verriet er aber natürlich noch nicht.

Am heutigen Dienstag heißt es für den Musiker jetzt erst einmal: Füße hochlegen! Denn zunächst muss seine Konkurrenz beweisen, wie gut sie die größten Revolverheld-Titel interpretieren können. Show-Kopf Mark wagt sich beispielsweise an "Wenn es um uns brennt" und Blondie Judith an den romantischen Song "Ich lass für dich das Licht an".

