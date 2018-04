Für sie gibt es jetzt wohl wirklich Wichtigeres! Seit der Geburt ihrer Tochter Stormi Webster am ersten Februar genießt Kylie Jenner (20) ihr Leben als Neu-Mama in vollen Zügen – und das herzlich gerne auch ohne eine fette Schicht Make-up. Auf Snapchat zeigt die Kosmetikunternehmerin sich nun komplett "oben ohne" mit ihrem Baby auf dem Arm. Mit diesem Pic beweist die Liebste von Rapper Travis Scott (25) eindrücklich, dass sie Foundation, Lippenstift und Co. auch eigentlich gar nicht nötig hat.



