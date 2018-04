Sie gönnt sich keine Pause! Iris Mareike Steen (26) schwingt in der diesjährigen Let's Dance-Staffel gemeinsam mit Profitänzer Christian Polanc (39) das Tanzbein. In den vergangenen Wochen musste die Schauspielerin aber schon deftige Kritik von Joachim Llambi (53) und Co. für ihre Perfomances einstecken. Aufgeben kommt für die GZSZ-Darstellerin aber nicht infrage: Selbst während des harten Soap-Alltags kann und will Iris die Füße nicht stillhalten!

"Heute bin ich den ganzen Tag mit meinen lieben Kollegen im Studio", kommentierte Iris Mareike einen Facebook-Schnappschuss von sich und ihren Serien-Kumpanen Gamze Senol und Valentina Pahde (23). Doch statt sich komplett auf die Dreharbeiten für die RTL-Daily zu konzentrieren, hat die Blondine noch etwas anderes im Kopf: "Jede freie Sekunde wird aber natürlich zum 'Über-den-Gang-tanzen' genutzt!" Nicht nur ein Spaß für Iris. "Es wird sehr unterhaltsam für meine Kollegen", war sich Iris in ihrer Instagram-Story sicher. Am Abend ging es für sie dann noch ins Tanzstudio zu Christian.

In der letzten Folge konnten Iris und Christian die Jury mit ihrem Cha Cha Cha zu "I'm Outta Love" von Anastasia nicht überzeugen – magerere 12 Punkte waren die Ausbeute. Doch trotz der harten Juroren-Worte steht der Parkettexperte hinter seinem Schützling. "Sie läuft vor keiner Herausforderung weg und kämpft trotz der teils unfairen Ausdrucksweise wie eine Löwin! Ich bin an ihrer Seite", nahm er Iris in einem Instagram-Post in Schutz.

Facebook / Iris Mareike Steen Iris Mareike Steen, Gamze Senol und Valentina Pahde

Florian Ebener/Getty Images Iris Mareike Steen und Christian Polanc bei der 3. "Let's Dance"-Show

Florian Ebener/Getty Images Iris Mareike Steen und Christian Polanc, "Let's Dance"-Tanzpaar 2018

