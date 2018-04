Nach der Fußballweltmeisterschaft 2018 werden bei Nationalkicker Mario Götze (25) und seiner Modelfreundin Ann-Kathrin Brömmel (28) die Hochzeitsglocken läuten. Die beiden lernten sich vor sechs Jahren bei einem gemeinsamen Abendessen mit Freunden kennen und sind seitdem unzertrennlich. Vergangenen Sommer folgte schließlich die romantische Verlobung des Power-Couples. Zurzeit laufen die Hochzeitsvorbereitungen auf Hochtouren und Ann-Kathrin hat dabei ganz klar die Nase vorn.

Im Interview mit red. plauderte die gebürtige Emmericherin aus dem Nähkästchen. Thema Nummer eins ist für sie natürlich die anstehende Hochzeit im Juli. Im Kreise der Familie und Freunde wird sich das Duo das lang ersehnte Jawort geben. Dabei laufe es nicht großartig anders als bei anderen Pärchen auch. “Ich glaube, bei uns ist es so wie in fast jeder Beziehung. Ich kümmere mich eigentlich um alles und Mario wird dann nur komplett fertig im Anzug vorne stehen. Und den werde ich ihm wahrscheinlich auch noch aussuchen”, scherzte die 28-Jährige.

Da sich Mario so kurz vor dem WM-Start auf sein Training konzentrieren muss, ist es nicht verwunderlich, dass die Aufgaben an der Braut hängen bleiben. Und die scheint in ihrer Rolle als Wedding Plannerin voll und ganz aufzugehen. Details zur Hochzeit wollte die Beauty jedoch nicht verraten. Dafür deutete sie an, wie ihr Hochzeitskleid aussehen wird: "Es ist weiß, schulterfrei und mit ganz viel Spitze."

ATP/WENN.com Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel auf der Kitz Race Party

Anzeige

WENN.com Ann-Kathrin Brömmel auf dem Mon Cheri Barbara Tag 2016

Anzeige

Bryan Bedder/Getty Images for G-Star RAW Ann-Kathrin Brömmel auf der New York Fashion Week

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de