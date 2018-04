Sie gehört zu den spannendsten Modeltalenten Deutschlands. Dennoch bekommt Germany's next Topmodel Kandidatin Klaudia Giez (21) im Netz eine Menge Hate für ihr Aussehen ab. Die Mitesser in ihrem Gesicht nehmen ihre Neider zum Anlass, um sie als eklig und ungewaschen zu bezeichnen. Deshalb stellt der Rotschopf jetzt in seiner Instagram-Story klar: "Ich habe viele Pickel, dennoch dusche ich mich und bin ein sehr sauberer Mensch. Und für die Pickel kann ich leider nichts."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de