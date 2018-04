Welches Girl kommt ins Finale und kann weiter auf den Titel Germany's next Topmodel hoffen? Am 24. Mai ist es so weit, dann werden die letzten Mädchen der 13. Staffel um den Sieg kämpfen. Wie in den vergangenen zwei Jahren wird es wahrscheinlich auch in diesem Jahr vier Finalistinnen geben. Doch wer schafft es bis in die spektakuläre Show mit Live-Publikum? Die Promiflash-Leser sind sich einig: Sie wollen Klaudia (21), Toni (18), Pia (22) und Trixi (18) weiter anfeuern!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de