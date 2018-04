Nur eine Kandidatin kann Germany's next Topmodel werden – aber noch neun Teilnehmerinnen buhlen um den Titel: Klaudia Giez (21), Trixi Giese (18), Toni, Sally (17), Jennifer (23), Pia Riegel (22), Sara, Julianna und Christina Peno (21). Das heißt: Noch acht Kandidatinnen müssen fliegen, bevor die Nachfolgerin von Céline Bethmann (19) feststeht. Die endgültige Entscheidung fällen die drei Juroren Heidi Klum (44), Michael Michalsky (51) und Thomas Hayo. Aber wie lautet das Urteil der Fans – wen sehen sie im Finale von GNTM?

Seit vergangener Woche gibt es eine große Favoritin auf den Titel: Christina! Die 21-Jährige konnte DEN Job der Castingshow an Land ziehen – sie ist das neue Kampagnengesicht eines großen Rasiererherstellers. GNTM-Kandidatinnen, die in der Vergangenheit das Engagement erhielten, sicherten sich damit auch fast automatisch das Ticket für das Finale. Doch mit ihrer selbstsicheren Art eckt die gelernte Kauffrau bei ihren Konkurrentinnen und den Fans an. Schafft sie es trotzdem in die Endrunde?

Ein persönlicher Liebling von Model-Chefin Heidi Klum ist Klaudia mit K. Die verrückte Beauty kommt mit ihrer unkonventionellen Art super bei der Chef-Jurorin an und überzeugt bei allen Fotoshootings. Außerdem wurde die Berlinerin zur "Miss Topmodel" gewählt – ein Titel, den es in dieser Staffel zum ersten Mal gab. Es gibt nur eine Sache, die die Werbekauffrau zum Stolpern bringen könnte: ihre Unsicherheit über ihr Aussehen. Kann sie ihre Ängste überwinden?

Welches GNTM-Girl seht ihr im Finale? Klaudia Jennifer Toni Sally Pia Trixi Julianna Christina Sara Abstimmen Ergebnis anzeigen



