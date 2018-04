Kämpft sich Barbara Meier (31) bei Let's Dance jetzt ins Finale? Die Germany's next Topmodel-Gewinnerin von 2007 flog vergangene Woche eigentlich bereits aus der Tanz-Show raus. Trotz einer tollen Performance hatten zu wenige Zuschauer für sie angerufen. Da sich Jimi Blue Ochsenknecht (26) jedoch den Mittelfuß gebrochen hat, bekommt Barbara nun eine neue Chance. Aber wie gut wird sie den zweiten Versuch nutzen? Schafft sie vielleicht sogar den Sprung von einer Exit-Kandidatin zur Favoritin? Ein Beispiel aus der Vergangenheit zeigt: Es ist möglich!

Die rothaarige Laufstegschönheit sollte sich die ehemalige Profi-Turnerin Magdalena Brzeska (39) als Vorbild nehmen. Diese hat nämlich einen ähnlichen Werdegang wie Barbara bei "Let's Dance" hinter sich. Die gebürtige Polin nahm 2013 an der Seite von Profi Erich Klann (31) an der Show teil, flog jedoch in der vierten Runde raus. Doch weil Mit-Kandidatin Gitta Haenning wegen eines familiären Trauerfalls das Tanzparkett freiwillig verließ, durfte Magdalena wieder mittanzen. Und die Blondine nutzte diese Möglichkeit: Sie steigerte sich so sehr, dass sie am Ende der Staffel sogar den Siegerpokal einheimste. Könnte dieses Tanzwunder auch Barbara gelingen?

Die 31-Jährige trainiert jedenfalls bereits fleißig dafür, nicht wieder aus der Show zu fliegen – auch wenn das viel Stress bedeutet: "Ich frage mich immer noch ein bisschen, wie ich jetzt in dieser kurzen Zeit mir so viele Schritte merken soll. Aber ich werde das irgendwie hinkriegen", präsentierte sich die Beauty auf Instagram besorgt aber dennoch zuversichtlich.

Andreas Rentz/Getty Images Sergiu Luca und Barbara Meier nach ihrem "Let's Dance"-Aus

RTL / Stefan Gregorowius Magdalena Brzeska und Erich Klann bei "Let's Dance"

Eva Napp/WENN.com Rebecca Mir & Massimo Sinató und Magdalena Brzeska & Erich Klann

