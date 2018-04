YouTuberin Anna Maria Damm (22) muss jetzt eine ruhige Kugel schieben! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist im achten Monat schwanger und muss zum Wohle ihrer kleinen Prinzessin die Füße hochlegen. Während Schwester Kat noch vor Kurzem auf dem Coachella-Festival die Nächte durchtanzte, musste Anna mit dem heimischen Sofa vorlieb nehmen. Sollte Anna sich in den kommenden Wochen zu viel zumuten, könnte es zu einer Frühgeburt kommen!

"Muss mich zur Zeit etwas ausruhen und langsamer machen, meinte meine Frauenärztin. Ich soll meinen Körper etwas entlasten, damit Babygirl ja nicht zu früh kommt", schrieb Anna auf ihrer Instagram-Seite. Ihr kleiner Wonneproppen wiegt immerhin schon über zwei Kilo. "Ich glaube, sie wird noch richtig viel wachsen und viel zunehmen", verriet Anna in einem YouTube-Video. Wie gut, dass die Vloggerin ihren Liebsten Julian Gutjahr (21) hat – der kann seine Freundin jetzt richtig verwöhnen.

Die Geburt rückt immer näher und Anna weiß schon ganz genau, wen sie an diesem besonderen Tag um sich rum haben will: "Allgemein im Krankenhaus, würde ich mir natürlich wünschen, dass meine Mum da ist und Kat." Im Kreißsaal soll ihr nur Schatz Juli zur Seite stehen: "Es ist ja auch sein Kind und ich glaube, er möchte auch dabei sein", erzählte die werdende Mama. Was sagt ihr zu Annas Geburtsplänen? Stimmt ab.

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm in der 27. Schwangerschaftswoche

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und Freund Julian

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm, YouTuberin

