Nach Musiker Jimi Blue Ochsenknecht (26) hat sich nun auch Let's Dance-Profi Ekaterina Leonova (31) verletzt. Allerdings kein Grund zur Sorge: Während Jimi wegen eines gebrochenen Mittelfußes für die komplette restliche Staffel ausfällt, wird die gebürtige Russin gemeinsam mit Promikandidat und Comedian Ingolf Lück (60) weiterhin übers Showparkett fegen. Und für die begehrte "Dancing Star"-Trophäe geht Ekat – buchstäblich – an ihre Schmerzgrenze.

"Let's Dance" ist nicht nur für die prominenten Kandidaten, sondern auch für ihre Profitänzer eine echte Challenge. Abgesehen davon, dass sie mehr oder minder begabten Stars Woche für Woche neue Tänze beibringen müssen, haben auch sie hin und wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Aktueller Fall: Ekaterina, die beim Training mit Tanzparnter Ingolf ordentlich was abbekommen hat. Auf Instagram veröffentlicht die 31-Jährige einen Beitrag mit dem Titel "Wir geben alles – auch die Zähne". Allerdings hat das Kühlpad offensichtlich schnell Abhilfe geschaffen, denn bei den Proben mit den anderen Profis rund um Oana Nechiti (30) zeigt sich Ekat wieder gut gelaunt und mit strahlendem Lächeln.

Seit 2013 arbeitet Ekaterina als Profi für "Let's Dance". Mit Bachelor und DJ Paul Janke (36) erreichte sie in ihrer ersten Staffel den dritten Platz. Ein Jahr später war für die Miss Wolgograd von 2008 mit Fernsehmoderator Patrice Bouédibéla (43) schon nach Folge eins Schluss. Mit Olympia-Held Matthias Steiner (35) zog sie 2015 dann wieder bis ins Finale ein. 2016 schied die BWL-Studentin mit dem ehemaligen Beachvolleyballspieler Julius Brink (35) nach der zehnten Runde aus. Im vergangenen Jahr schaffte es die ehemalige "WDC AL World Cup"-Siegerin mit Sänger Gil Ofarim (35) nicht nur in die Endrunde, sondern sogar auf den ersten Platz. Ob sie in diesem Jahr mit Ingolf an diesen Erfolg anknüpfen kann? Was glaubt ihr? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht mit gebrochenem Fuß

Florian Ebener/Getty Images Ingolf Lück und Ekaterina Leonova in der dritten Show von "Let's Dance"

Florian Ebener/GettyImages Gil Ofarim und Ekaterina Leonova mit der "Let's Dance"-Trophäe

