In der 13. Staffel von Germany's next Topmodel fliegen auch dieses Jahr wieder die Fetzen. Die Mädchen von Modelmama Heidi Klum (44) kriegen sich regelmäßig in die Haare – aber was ist Schuld am Dauer-Beef? Promiflash hat Thomas, den besten Freund von Nachwuchsmodel Klaudia (21) getroffen und nachgefragt. "Es gibt kaum einen Moment Ruhe, wo die Kamera nicht dabei ist und das stresst die Mädchen und deshalb gibt es auch oft Zickereien", erklärte der Musikproduzent. Dazu komme das frühe Aufstehen und die fehlende Privatsphäre.



