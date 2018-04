Diese zwei ziehen nicht nur gemeinsam Nachwuchs groß. Robbie Williams (44) und Ayda Field (38) sind seit knapp acht Jahren verheiratet und stolze Eltern zweier Kinder. Um ihre Ehe frischzuhalten, überraschen sich die beiden Paradiesvögel gegenseitig gerne mit etwas Schönem. Deshalb sind auch ihre Hochzeitstagsgeschenke alles andere als gewöhnlich: Die Schauspielerin schenkte dem Sänger für seinen Hobbykeller eine komplette Hanfplantage.

Das verriet jetzt der Rapper Big Narstie (32) in einem Interview mit der britischen Zeitung The Sun. Er hatte den "Angels"-Interpreten im Rahmen ihrer Zusammenarbeit in dessen Haus in Los Angeles besucht und beschreibt Robbie als coolen, bodenständigen und bescheidenen Typen. Und er habe eine sehr coole Frau, erzählte der Musiker, der an Robbies Song "Go Mental" mitwirkte. "Ich hab das Geschenk zum Hochzeitstag gesehen. Sie hat ihm eine ganze 'Weed-Farm' für ihren Keller in L.A. geholt. So macht man das!"

Robbie ist sogar rein rechtlich auf der sicheren Seite. Seit Anfang des Jahres ist es im US-Staat Kalifornien legal, Cannabis zu kaufen. Zuvor war das zwölf Jahre lang nur mit einem ärztlichen Attest möglich, weshalb in der Nacht vor dem offenen Verkauf zahlreiche Menschen vor den Läden campten.

Mario Mitsis/WENN Robbie Williams

Jeff Spicer/Getty Images Big Narstie, Rapper

Getty Images / Shirlaine Forrest Robbie Williams bei Key 103 Christmas Live

