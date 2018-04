Bei Let's Dance konnte Ingolf Lück (60) am vergangenen Freitag jubeln: Obwohl er nach dem Zuschauervoting wackeln musste, kam er noch einmal eine Runde weiter. Und auch am heutigen Donnerstag kann der Comedian sich ordentlich freuen – denn er begeht ein rundes Jubiläum! Der Tanzshow-Kandidat feiert seinen 60. Geburtstag. Anlass genug, um einmal in das Fotoarchiv zu schauen und ein paar herrliche Throwback-Pics auszukramen!

Im Jahr 1985 übernahm der studierte Germanist die Moderation der Musikvideosendung "Formel Eins" von Peter Illmann (59). Wer hätte den heutigen "Let's Dance"-Star schon auf dem Foto aus dem Jahr 1984 erkannt? Auch in den Neunzigern sah Ingolf selbstverständlich noch ein wenig anders aus als heutzutage. Der Schauspieler übernahm im Laufe seiner Karriere nicht nur diverse Filmrollen, sondern feierte mit "Die Wochenshow" von 1996 bis 2002 wohl einen seiner größten Erfolge. In der Comedy-Show traten auch Entertainment-Größen wie Anke Engelke (52), Bastian Pastewka oder Annette Frier (44) auf.

Aktuell läuft es für das prominente Geburtstagskind bei "Let's Dance" ziemlich gut. Seine Profipartnerin Ekaterina Leonova (31) treibt Ingolf zu Bestleistungen an. Ob er in dieser Woche wieder wackeln muss oder ohne Probleme in die nächste Runde kommt? Stimmt ab!

Action Press / United Archives GmbH Ingolf Lück und Peter Illmann im Jahr 1984

Florian Ebener/Getty Images Ingolf Lück, deutscher Comedian

Action Press / LAEMMERER,MANFRED Ingolf Lück im Jahr 1995

