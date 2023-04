Nebenverdienst: TV-Star Ingolf Lück hat einen Fahrradverleih

Sportlich unterwegs! TV-Star Ingolf Lück (64) tanzte sich 2018 in die Herzen der Let's Dance-Fans und gewann die Tanzshow. Danach kehrte er zu seinem Steckenpferd Comedy zurück und steht hier für verschiedene TV-Formate vor der Kamera. Hin und wieder widmet der Moderator sich auch der Schauspielerei und tritt im Theater auf. Er hat aber noch weiteren Job: Ingolf leitet einen Fahrradverleih auf seiner Lieblingsinsel!

Wie Bild jetzt berichtet, verbringt Ingolf viel Zeit auf der ostfriesischen Insel Langeoog. Schon zu Schulzeiten war er oft auf der Insel, entweder mit seinen Eltern oder als Ausflug. Er erinnert sich gerne an den alten Fahrradverleih von damals, sah es als seine Idee von Ausgeglichenheit. "Jahre später hatte ich die Chance, einen anderen Verleih zu übernehmen. Eine Freundin und ich sagten sofort ja dazu", erklärt Ingolf.

Ingolf selbst legt in seinem Geschäft auch Hand an, wann immer er auf der Insel ist. "Ich bin dann immer in der Werkstatt. Wenn ich vorne bin, wollen die Leute immer Rabatte", beschreibt er lachend.

Anzeige

ActionPress Ingolf Lück bei 5 gegen Jauch 2020

Anzeige

ActionPress Ekaterina Leonova, Ingolf Lück, Günther Jauch bei der RTL-Sendung "Menschen, Bilder, Emotionen 2018"

Anzeige

ActionPress Ingolf Lück bei "Immer wieder Sonntags"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de