Irgendwann macht selbst der hartnäckigste Verehrer schlapp! Bis vor Kurzem deutete alles darauf hin, dass sich zwischen Justin Bieber (24) und Selena Gomez (25) ein großes Liebes-Comeback anbahnt. Seit Mitte März scheinen die beiden aber wieder getrennte Wege zu gehen – und das könnte von nun an tatsächlich für immer so bleiben. Zwar kam das On-Off-Paar, das sich 2009 kennenlernte, in den vergangenen neun Jahren immer wieder zusammen – die treibende Kraft dahinter soll allerdings stets Justin gewesen sein. Der habe nun jedoch endgültig resigniert, wie eine Quelle gegenüber Hollywood Life offenbarte: "Er muss sein Leben leben und wenn das Selena beinhaltet, umso besser. Aber er kann nicht für immer auf sie warten."



