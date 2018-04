In Kürze erwarten die Moderatorin Annemarie Carpendale (40) und ihr Mann, der Schauspieler Wayne Carpendale (41), ihr erstes Kind. Und allzu lange kann es nicht mehr dauern, denn der Größe des Babybauches nach zu urteilen, dürfte die Brünette das finale Stadium ihrer Schwangerschaft erreicht haben. Trotzdem besucht die Münchnerin ein Fußballevent und genießt das Bad in der Menge sichtlich: Beim Heimspiel des FC Bayern am Mittwochabend stellte sich Annemarie mit ihrem Bump einfach auf die Fantribüne.

Auf Facebook teilte die werdende Mutter jetzt ein Foto von sich in der Allianz Arena während des Champions League-Halbfinalhinspiels zwischen dem deutschen Rekordmeister und Real Madrid. Das Pic aus dem vollen Stadion versah sie mit dem lustigen Titel: "Mit der Kugel beim Kugeln." Das Beeindruckendste an der Aufnahme ist jedoch, dass die Hochschwangere den Königsklassenkick nicht in der VIP-Lounge genießt, sondern auf der Stehtribüne bei den Hardcorefans.

Solange sie das übersteht, kann man wohl davon ausgehen, dass die "taff"-Moderatorin ihre Schwangerschaft so weit problemfrei wegsteckt. Bis Anfang April ging sie sogar noch ganz normal ihrer Arbeit nach, bevor sie sich in ihre Babypause verabschiedete. Zuvor postete die Baldmama regelmäßig Kugel-Updates aus dem Studio.

Instagram / annie_carpendale Annemarie und Wayne Carpendale

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale mit runder Kugel vorm Spiegel

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale mit Babybauch im "taff"-Studio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de