Ihr Babybauch wird größer und größer: Moderatorin Annemarie (40) und ihr Ehemann Wayne Carpendale (41) sind bald zu dritt. Lange dauert es nicht mehr, bis ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt erblickt. Doch bis dahin denkt das TV-Gesicht gar nicht daran, die Beine hochzulegen. Annemarie grüßte jetzt ihre Fans mit einem riesigen Schmatzer und rundem Babybauch aus dem Studio.

Auf ihrem Instagram-Account postete sie den herzerwärmenden Schnappschuss, auf dem sie einen Kussmund macht: "Mit KNUTSCHkugel aus 'Taff'", schrieb sie in die Bildunterschrift und wirkt auf dem Bild einfach superhappy. Auffällig ist dabei nicht nur ihre Ausstrahlung, sondern auch ihr großer Bauch. Das entging auch ihrer Netzgemeinschaft nicht – ebenso wenig wie ihre Figur, die auch jetzt noch top in Form ist. "Dass du immer noch so megaperfekte Beine in der Schwangerschaft hast, ist echt gemein, bei mir klappt das irgendwie nicht so" oder "Tolle Kugel, tolle Frau" lauteten nur zwei der begeisterten Kommentare unter ihrem Beitrag.

Ihr stetig wachsender Bauch und verwirrende Andeutungen von ihrem Schwiegerpapa Howard Carpendale (72) brachten das Gerücht auf, die Münchnerin bekäme sogar Zwillinge. Doch alles nur ein Missverständnis laut ihrem Liebsten – die Turteltauben seien bald Eltern nur eines einzigen kleinen Sprösslings.

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale mit runder Kugel vorm Spiegel

Instagram / annie_carpendale Annemarie und Wayne Carpendale in Barcelona

Instagram / annie_carpendale Annemarie und Wayne Carpendale

