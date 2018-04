Sie bekommt tatsächlich noch eine zweite Chance! In der vergangenen Woche ist Barbara Meier (31) bei Let's Dance überraschenderweise ausgeschieden. Ihr Tanz-Aus traf die rothaarige Schönheit schwer. Doch aufgrund der Verletzung ihres Kollegen Jimi Blue Ochsenknecht (26), der sich den Mittelfuß brach und somit nicht mehr an der Show teilnehmen kann, rückt Barbara nun nach. Ihre neue Chance will die Hobbytänzerin auf jeden Fall nutzen. Sie und Profipartner Sergiu Luca (35) sind motivierter denn je!

Für das Duo hieß es ranklotzen! Schließlich hatten sie nun eine kürzere Zeit für ihr Training als die anderen Parkett-Paare. "Wir sind zurück! Unsere dieses Mal sehr kurze Trainingswoche ist zu Ende und wir freuen uns so sehr, euch am Freitag unseren neuen Tanz zu zeigen", schrieb das Model zu einem Instagram-Schnappschuss von sich und Sergiu. "Ich bin so dankbar für diese zweite Chance", ergänzte die 31-Jährige noch.

Dass sie es als Nachrückerin noch weit bringen kann, ist übrigens durchaus möglich! In der fünften Staffel von "Let's Dance" flog Turnerin Magdalena Brzeska (39) zunächst in der vierten Runde raus, durfte dann nach Gitte Hænnings freiwilligem Ausstieg aber wieder mittanzen – und gewann die Show. Glaubt ihr, so eine Erfolgsstory schafft Barbara auch? Stimmt ab!

Andreas Rentz/Getty Images Barbara Meier und Sergiu Luca bei "Let's Dance" in Köln

Anzeige

Andreas Rentz / Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht in der 5. "Let's Dance"-Show

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Barbara Meier und Sergiu Luca bei der 3. "Let's Dance"-Show

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de