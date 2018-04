An diesem Abschied werden die Fans wohl noch lange zu knabbern haben! Am 19. Mai wird Prinz Harry (33) die Schauspielerin Meghan Markle (36) heiraten. Sie gelangte vor allem durch ihre Rolle der Rachel Zane in der beliebten Anwaltsserie Suits zu internationalem Ruhm. Doch dieses schauspielerische Kapitel liegt nun hinter ihr: Am Mittwoch lief in den USA die letzte Folge der Serie mit Meghan – und die Fans waren danach vollkommen außer sich.

Seit 2011 war die brünette Darstellerin fester Bestandteil der Show. Doch im Finale der siebten Staffel wurde die Story um ihre Serienfigur Rachel Zane zu einem glücklichen Ende geführt. In der zweistündigen Episode tritt Rachel mit ihrem Liebsten Mike Ross, gespielt von Patrick J. Adams (36), vor den Traualtar. Kurz zuvor hatten die beiden beschlossen, in eine andere Stadt zu ziehen und somit New York, den Schauplatz der Serie, für immer zu verlassen. Einige Zuschauer waren von dem Exit der beiden beliebten Schauspieler ganz schön mitgenommen. So schrieb beispielsweise ein User auf Twitter: "Meine winzige Hoffnung, dass 'Suits' ohne Mike und Rachel überleben könnte, ist gerade einen schmerzvollen, winselnden Tod gestorben."

Zwar wird gerade eine achte Staffel ohne Meghan und Patrick produziert. Doch nach der gestrigen Folge könnte es sein, dass langjährige Fans die Serie nicht weiter verfolgen. Auf ein Comeback von Rachel Zane lässt sich allerdings kaum hoffen: Spätestens nach der Hochzeit mit Harry wird Meghan mit ihren royalen Pflichten alle Hände voll zu tun haben.

Frederick M. Brown/Getty Images Der "Suits"-Cast während einer Pressetour

Getty Images / Alexandra Wyman Patrick J. Adams und Meghan Markle beim Toronto Film Festival 2012

Chris Jackson/Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle in Edinburgh

