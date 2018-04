Das britische Volk ist außer Rand und Band! Erst am Montagvormittag hatte Herzogin Kate (36), die Gemahlin von Prinz William (35), ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Aber auch ein weiteres freudiges Ereignis sorgt für großen Jubel unter den feierwütigen Engländern: In nur wenigen Wochen werden sich Prinz Harry (33) und die Ex-Suits-Darstellerin Meghan Markle (36) endlich das Jawort geben. Doch wie steht es eigentlich um das Verhältnis der brünetten Beauty zu ihrem zukünftigen Schwager? Die neuesten Fotos beweisen jetzt: Meghan und William verstehen sich blendend!

Bei einem Gedenkgottesdienst im Westminster Abbey kam es gestern zu einer süßen Begegnung zwischen dem frischgebackenen Papa und der Braut in spe. So gab es für Meghan zur Begrüßung nicht nur eine seichte Umarmung vom 35-Jährigen, sondern auch prompt einen Schmatzer auf die Wange. Damit setzten die beiden ein für alle Mal ein Zeichen, dass sie ein gutes Verhältnis haben. Kate, die sich noch von den Strapazen der Geburt ihres zweiten Sohnes erholt, wohnte den Festlichkeiten nicht bei.

Dass die Neumama und ihr Schwager Harry enge Freunde sind, ist längst kein Geheimnis mehr. Bereits vor der Hochzeit mit dessen großem Bruder im April 2011 waren die beiden super miteinander ausgekommen. Auch Meghan und William scheinen auf dem besten Wege zu einer Freundschaft zu sein! Als royales Vierergespann geben die jungen Repräsentanten der britischen Krone jedenfalls ein wundervolles Team ab, wie der erste gemeinsame Auftritt des Quartetts im Februar bewies.

Jeff Moore / Splash News Prinz William und Meghan Markle am Anzac Day am 25. April

Anzeige

Andrew Parsons - WPA Pool/Getty Images) Prinz Harry und Herzogin Kate während einer Teeparty im Buckingham Palast

Anzeige

Chris Jackson - WPA Pool/Getty Images Prinz Harry, Meghan Markle, Herzogin Kate und Prinz William in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de