Kehrt die Profi-Eröffnung bei Let's Dance zurück? Es ist bereits eine kleine Tradition: Bevor die Promi-Kandidaten sich aufs Parkett wagen, legen die Profi-Tänzer zu Beginn jeder Show einen kleinen Tanz hin. In der vergangenen Woche fiel dies jedoch aus – ganz zum Leidwesen der Teilnehmer. Jetzt scheint es aber so, als könnten die Zuschauer des Erfolgsformats sich in der kommenden Folge wieder auf ein Profi-Opening freuen: Denn Renata Lusin (30) trainiert für "Let's Dance" – und das, obwohl sie bereits ausgeschieden war!

Die Profi-Sportlerin und ihr Tanzpartner Jimi Blue Ochsenknecht (26) mussten ihre Teilnahme bei dem Tanzwettbewerb vorzeitig beenden, da Jimi sich den Fuß gebrochen hatte. Normalerweise hätte die schöne Brünette also keinen Grund, sich erneut für die TV-Show im Studio abzurackern. In ihrer Instagram-Story präsentiert sich die 30-Jährige allerdings genau dort und schreibt dazu: "Training läuft. @Let's Dance".

Auch Kollegin Sarah Latton (39) war bei Renatas "Let's Dance"-Proben dabei – obwohl sie in diesem Jahr eigentlich überhaupt nicht in der Show antritt. Das alles scheint sehr dafür zu sprechen, dass sich die Zuschauer in der kommenden Folge auf eine besondere tänzerische Überraschung freuen können!

Florian Ebener/Getty Images Renata Lusin und Jimi Blue Ochsenknecht bei der 3. "Let's Dance"-Show

Andreas Rentz / Getty Images Renata Lusin und Jimi Blue Ochsenknecht bei "Let's Dance"

Clemens Bilan/Getty Images Sarah Latton bei "Let's Dance"

