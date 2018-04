Schnipp, schnapp, Undercut! Selena Gomez (25) dürfte aktuell durch turbulente Zeiten gehen: Nach ihrer dramatischen Nieren-OP bandelte die Sängerin erneut mit On-Off-Boyfriend Justin Bieber (24) an. Doch die alte Liebe rostete mal wieder. Hinzu kamen wilde Gerüchte, dass Neu-Single Sel nun schwanger von Biebs sein könnte. Ganz schön viel Trubel! Die neue Undercut-Frisur deutet darauf hin, dass Selena jetzt einfach nur noch abschließen will –aber wie geplant war die (Haar-)Veränderung?

Dieser Cut überraschte die Fans! Gegenüber dem Magazin Page Six äußerte sich jetzt der Haarstylist persönlich über den neuen, rockigen Style seiner Kundin. Auch für Tim Dueñas kam der Wunsch der 25-Jährigen nämlich eher plötzlich. "Ich fragte sie: 'Seit wann hast du darüber nachgedacht?' Und sie sagte: 'Seit letzter Nacht!' Sie dachte sich: 'Wenn ich etwas machen will, dann tue ich es einfach!'", erzählte er. Der Starfriseur ist sich sicher: Selena habe einfach eine Veränderung gebraucht.

Allerdings verrät Tim auch: Ganz so drastisch ist der Lookwechsel gar nicht! Schließlich lässt sich die dreieckige rasierte Stelle im Nacken auch bestens verstecken. "Man erkennt nicht direkt, dass der Undercut da ist! Er eröffnet ihr eine vielseitige Auswahl an möglichen Frisuren. Sie kann ihr Haar offen tragen oder zum Pferdeschwanz binden. Man kann sich so viele Varianten überlegen!"

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Sängerin

Brian To/WENN.com Selena Gomez beim We Day California

Instagram / selenagomez Selena Gomez mit Undercut

