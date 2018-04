Ganz egal, was sie tut, man schaut einfach gerne dabei zu! Ob mit ihrem zuckersüßen Lächeln, den ersten, unbeholfenen Gehversuchen oder drolligem Kleinkind-Gebrabbel – Dream Renee Kardashian (1) verzaubert nicht nur ihre Eltern Blac Chyna (29) und Robert Kardashian (31), sondern auch deren Social-Media-Follower immer wieder aufs Neue. Auf einem aktuellen Schnappschuss entpuppt Dreamy sich mithilfe kunterbunter Extensions sogar als wahre Beauty-Queen.

Auf Instagram teilte Mama Blac Chyna kürzlich ein niedliches Foto ihres mittlerweile fast eineinhalb Jahre alten Töchterchens. Sowohl in Sachen Posing als auch Styling steht Baby Dream den ganz Großen darauf in Nichts nach. Mutig reckt sie ihre kleinen Händchen der Kamera entgegen und strahlt währenddessen wie ein Profi in die Linse. Das absolute Highlight ist aber der Schopf des Reality-Nachwuchses: Zum mädchenhaften Jeans-Kleidchen trägt Dreamy zwei Pferdeschwänze in knalligem Neonpink.

Während die meisten User den Post einfach nur als niedlich betiteln, scheinen einige Follower doch Bedenken wegen des Haarexperiments zu haben, was Kommentare wie "Süßes Baby, aber warum musst du ihm pinke Clip-In-Extensions verpassen?" oder "Was um alles in der Welt hast du nur mit ihr gemacht?" beweisen. Dream selbst scheint sich an den künstlichen Strähnen jedenfalls nicht im Geringsten zu stören – und Mama-Kritik von Seiten ihrer Netz-Community dürfte Blac Chyna mittlerweile wohl gewohnt sein.

Snapchat / blacchyna Blac Chyna, Rob Kardashian und Dream im Disneyland

Instagram/blacchyna Dream Renee Kardashian

Instagram / blacchyna Dream Renee Kardashian und Blac Chyna

