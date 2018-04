Der Poptitan braucht eine Pause! Am Donnerstag gab Dieter Bohlen (64) bekannt: Er wird sich den Sommer über aus dem Show-Business zurückziehen und sich eine Auszeit mit seiner Familie gönnen. Aber werden darunter die TV-Formate mit dem Musikproduzenten leiden? Eine DSDS-Jury ohne den beliebten Sprücheklopfer wäre für viele Zuschauer sicher undenkbar. In einem Interview verriet Dieter jetzt, wie seine Castingshow-Zukunft aussieht!

Seit 2002 sitzt Dieter hinter dem Jurorenpult und sorgt mit seiner teils herben Kritik an den Gesangskünsten der Kandidaten für Lacher bei den DSDS-Fans – und ist damit der Erfolgsgarant der Sendung. Mit dem Mega-Hype um die Show hätte selbst Dieter nicht gerechnet. "Keiner hätte vor 15 Jahren geglaubt, dass wir hier immer noch sitzen und eine erfolgreiche Show haben", erzählte er im RTL-Interview. Ans Aufhören denkt der 64-Jährige trotz seiner Sommerpause nicht – im Gegenteil! "Wenn das Ding 2050 noch läuft, dann sitze ich da noch", versprach Dieter.

Vor der spitzen Zunge des Norddeutschen müssen sich aber nicht nur die Teilnehmer in Acht nehmen: Auch die neuen Pult-Kollegen mussten zittern! "Dieter Bohlen heißt neue Jurymitglieder nicht sofort freundlich willkommen, sondern stellt sie erst mal auf die Probe", verriet Glasperlenspiel-Sängerin Carolin Niemczyk (27) vor Kurzem gegenüber Bunte. Die Blondine ging dieses Jahr zum ersten Mal mit Dieter auf DSDS-Talentsuche.

Wie findet ihr es, dass Dieter seinen Platz in der DSDS-Jury nicht so schnell räumen will?