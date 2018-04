Ihre Mitbewohner konnten sie sich nicht aussuchen. Um sich voll und ganz auf die Sendung zu konzentrieren, sind die diesjährigen DSDS-Kandidaten vor dem Start der Liveshows in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Das Zusammenleben war zuletzt kein Zuckerschlecken und brachte Janina El Arguioui (30) sogar fast zum Aufgeben. Nicht nur die unterschiedlichen Charaktere, sondern auch die fehlende Sauberkeit wird immer wieder zum Problem!

Die Nachwuchssänger sollten lieber öfter mal zum Putzschwamm als zum Mikrofon greifen. Vor allem ein Raum werde in Sachen Ordnung vernachlässigt, wie sich Marie Wegener (16) im Promiflash-Interview aufregt: "Die Küche sieht manchmal aus! Jeder isst da und lässt danach immer alles stehen und liegen! Da denk ich mir so: 'Ne, in so ner WG möchte ich nicht leben.'" Gemeinsam mit Lukas Otte (20) achte das Staffelküken besonders auf den Haushalt.

Auch Janina bleibe nicht untätig, wie sie gegenüber Promiflash bestätigt: "Ich wohne mit Lukas in dem Appartement mit der großen Küche, in der alle kochen. Lukas und ich räumen da auf. Wobei die Marie und der Lukas letztens die Küche komplett sauber gemacht haben." Aber nicht der gesamte Wohnbereich sähe wie ein Saustall aus – die einzelnen Zimmer seien nicht betroffen.

Instagram / lukasottemusik Lukas Otte und Marie Wegener hinter den Kulissen des DSDS-Studios in Köln

MG RTL D / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidaten in ihrer WG

Florian Ebener/Getty Images Janina El Arguioui in der 1. Liveshow von DSDS

