Es war die Überraschung des TV-Abends: Für Trixi Giese (18) endete am Donnerstag der Weg bei Germany's next Topmodel. Nicht nur die Aufgaben der Casting-Jury stellten die junge Blondine vor Herausforderungen, auch emotional hatte sie eine schwierige Woche hinter sich. Trotz der Tatsache, dass Heidi Klum (44) sich gegen die Kandidatin entschieden hat, verliert das Nachwuchsmodel nicht den Mut: In einem ersten Statement meldete sich Trixi optimistisch und stolz zu Wort!

Anstatt nach dem Show-Exit traurig oder nachdenklich zu posieren, teilte die Wahl-Pariserin auf Instagram ein Foto, das sie lachend beim Haarstyling zeigt. Im Bildkommentar erinnert sich Trixi emotional an ihre Zeit in der Show: "Ich habe sooooo viele Erinnerungen gesammelt und bin so stolz auf mich selber, dass ich es so weit geschafft habe. Ich bereue nichts und das ist, was zählt." Die Entscheidung der Chef-Jurorin will sie nicht anzweifeln, da Heidi sehr viel Ahnung und Erfahrung habe – bedeutet das etwa, dass Trixi dem Model-Business den schönen Rücken kehren wird?

Wie es aussieht, dürfen ihre Fans noch viel von dem Teen-Girl erwarten. "Auf dem Laufsteg fühle ich mich wohl und auch beim Fotoshooting. Mein Walk war super und das freut mich", schrieb die 18-Jährige. In Sachen Werbung müsse sie noch viel lernen, aber das gehöre eben zum Leben dazu – offenbar will die Blondine jetzt so richtig Gas geben!

Instagram / trixi.topmodel.2018 Trixi Giese, GNTM-Kandidatin

Frazer Harrison / Getty Images Heidi Klum bei den Kids' Choice Awards 2018 in Inglewood

Instagram / trixi.topmodel.2018 Trixi Giese in Los Angeles

