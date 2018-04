Es herrscht eine bombastische Stimmung unter den Promis und Profi-Tänzern! Nicht immer sind es nur die Choreografien, die in dem beliebten RTL-Format Let's Dance im Vordergrund stehen, auch die Beziehungen zwischen den Kandidaten machen die TV-Show zu etwas Besonderem. Während der Live-Sendungen stimmt einfach die Atmosphäre – doch auch hinter den Kulissen entstehen enge Freundschaften, wie jetzt ein Foto-Schnappschuss beweist.

Nur noch neun Paare schweben heute Abend über das "Let's Dance"-Parkett in Köln. Die Erwartungen an sie steigen, der Druck wird immer größer! Doch von Wettbewerbsgedanken ist bei den Kandidaten keine Spur! So teilte die Unternehmerin Judith Williams (45) auf Instagram jetzt ein Selfie, auf dem sie mit Moderatorin Charlotte Würdig (39) und GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Steen (26) zu sehen ist. Mit Kussmund blicken die drei in die Kamera. "Wie gut es tut, sich anzulehnen, Sisters", schrieb Judith unter das Pic und versah ihren Post mit einem Herzen und dem Hashtag "#girlpower". Die drei Ladys scheinen sich gesucht und gefunden zu haben. Auch wenn die tänzerische Reise heute Abend wieder für ein Dancing-Paar zu Ende geht, steht offenbar fest: Die Freundschaft des Trios lässt sich durch ein Show-Aus nicht erschüttern!

Bevor die drei TV-Gesichter heute wieder über das Tanzparkett wirbeln dürfen, erwartet die Zuschauer noch ein Kracher-Opening der Coaches. Profi-Tänzerin Marta Arndt (28), die sich vor zwei Wochen mit ihrem Partner Chakall von der "Let's Dance"-Familie verabschieden musste, wird mit einer WM-Kür die sechste Sendung eröffnen.

Andreas Rentz/Getty Images Charlotte Würdig bei "Let's Dance"

Andreas Rentz/Getty Images Judith Williams und Erich Klann bei "Let's Dance"

Andreas Rentz/Getty Images Iris Mareike Steen und Christian Polanc bei "Let's Dance"

