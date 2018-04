Die Luft auf dem Let's Dance-Parkett wird langsam immer dünner: Nur noch neun Paare schwingen für den "Dancing Star"-Titel das Tanzbein. Zwar dürfte der Ehrgeiz alle verbliebenen Kandidaten mittlerweile gepackt haben. Dennoch herrscht zwischen Judith Williams (45), Iris Mareike Steen (26) und Charlotte Würdig (39) keine Konkurrenz – vielmehr verbindet die drei eine dicke Freundschaft! Jetzt plauderten die Promidamen über ihren Show-(Freunde-)Gewinn, den ihnen wohl keiner mehr nehmen kann.

Promiflash traf Iris und Judith nach der vergangenen Show zum Interview. Zwar hatten beide Ladys für ihre Performance auf der Bühne ordentlich Kritik einstecken müssen, die gute Stimmung konnte das aber nicht trüben: "Damit müssen wir leben. Wir sind einfach so froh, uns hier bei 'Let's Dance' kennengelernt zu haben, auch zusammen mit der Charlotte", verriet Judith. In den vergangenen Wochen seien die Tanzmäuse zu einer richtigen Dreiergruppe zusammengewachsen: "Wir nennen uns 'die blauen Schmetterlinge'".

Und dieser Name hat eine ganz besondere Bedeutung – denn der Ursprung reicht bis zu Tag eins ihres Kennenlernens zurück. Das Gespann tanzte nämlich in der allerersten Show gemeinsam den Langsamen Walzer: "Wir hatten diese blauen Kleider an und das ist irgendwie hängen geblieben, das hat uns so verbunden", erklärte Iris die Teambezeichnung. Außerdem betonte die GZSZ-Darstellerin: "Nicht nur das. Ich glaube, wir hätten uns auch so gefunden."

