Wann wird Jolina Mennen Mama? Die Transgender-YouTuberin wird als biologischer Mann geboren und kann nicht schwanger werden. Trotzdem wollen die Vloggerin und ihr Liebster Florian Eltern werden. Bevor ihre Baby-Pläne aber in die Tat umgesetzt werden können, will Jolina ihr Studium abschließen – dazu gehört auch ein Auslandssemester in London. "Ich glaube halt, sobald Uni und London abgehakt sind, dann kann man sich darauf konzentrieren, vorher macht es einfach keinen Sinn. Da wird man weder sich, noch dem Kind, noch der Arbeit gerecht", sagte der Netz-Star im Interview mit Promiflash in der Dessous-Boutique "BELLIZIMA" in Bremen. Die Kinderplanung ist also nur vorerst auf Eis gelegt: "In fünf Jahren haben wir definitiv zumindest das erste Kind, vielleicht auch schon das zweite", erzählte sie.



