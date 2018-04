Hat jetzt auch Natascha Ochsenknecht (53) das Tanzfieber gepackt? Sohnemann Jimi Blue (26) überzeugte die letzten Wochen mit seinen Künsten auf dem Let's Dance-Parkett. Seit ein paar Tagen steht allerdings fest, dass der Schauspieler wegen einer Verletzung unfreiwillig aus der Show aussteigen muss. An seiner statt wird Model Barbara Meier (31) nach ihrem überraschenden Aus vergangene Woche noch einmal eine Chance auf den Pokal erhalten. Jimis Mama Natascha allerdings überlegt jetzt wohl, ebenfalls ihr Glück in dem Format zu versuchen.

Bei TV-Erfahrung macht der Dreifachmutter keiner was vor. Dschungelcamp, Promi Big Brother und Co. – Natascha hat alles schon mal ausprobiert. Sogar in einer Tanzsendung stellte sie ihre ersten Fähigkeiten bereits unter Beweis. Mit Ex-Freund Umut Kekilli (34) schaffte sie es bei Stepping Out 2015 auf den sechsten Platz. In einem witzigen Clip auf Instagram sieht man Jimi im Zug auf dem Weg ins "Let's Dance"-Studio und eine animierte Figur der Blondine, wie sie auf ihm tanzt – ihre Bewerbung für die RTL-Show.

Ob sie wirklich Lust hat, im kommenden Jahr selbst von Joachim Llambi (53) und Co. bewertet zu werden? Auf ihren Sohn Jimi und Partnerin Renata Lusin (30) war sie zumindest sehr stolz: "Dank dieser tollen Trainerin hat Jimi die Liebe und Leidenschaft zum Tanzen entdeckt."

Florian Ebener/Getty Images Natascha, Jimi Blue und Cheyenne Ochsenknecht (v.l.) bei "Let's Dance" in Köln

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Renata Lusin bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Natascha Ochsenknecht und Umut Kekilli bei "Stepping Out"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de