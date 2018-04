Wahre Schönheit kommt von innen! Das weiß auch Sängerin Mandy Grace Capristo (28) und will diese Nachricht ihren weiblichen Fans mit auf den Weg geben. Deshalb ist sie das neue Gesicht der Make-up-Marke KISS New York. Im Promiflash-Interview macht sie klar: Make-up soll unterstreichen, nicht verstecken! "Make-up soll dich an dem ein oder anderen Tag confident – und wenn’s nur wirken – lassen. Ich glaube, dass das Selbstbewusstsein von ganz woanders herkommen muss", erzählt sie.



