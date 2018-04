Gute Nachrichten für alle Star Wars-Fans! Am 24. Mai kommt endlich der neue Filmableger "Solo: A Star Wars Story" in die Kinos. In dem Prequel wird die Vorgeschichte von Han Solo erzählt, der ursprünglich von Harrison Ford (75) gespielt wurde. Jetzt hat sich Hauptdarsteller Alden Ehrenreich (28) verplappert und dabei ein großes Geheimnis um den Science-Fiction-Streifen verraten: Aus der Geschichte rund um Han Solo soll sogar eine Trilogie werden!

Bisher war immer die Rede von einem Kinofilm über den berühmten Weltraum-Schmuggler. In einem Interview mit dem Magazin Esquire rutschte Alden jetzt aber eine ganz neue Information raus. Auf die Frage, für wie viele Filme er unterschrieben habe, antwortete der Schauspieler prompt mit "Drei", nur um dann erschrocken zurückzurudern: "Ich weiß gar nicht, ob das schon offiziell ist. Aber, ja." Damit können sich die Zuschauer wohl auf mindestens zwei weitere Abenteuer aus dem "Star Wars"-Universum freuen!

Erst mal erwarten die Fans aber noch den ersten Teil mit Spannung. Darin wird der 28-Jährige unter anderem von Game of Thrones-Beauty Emilia Clarke (31) und Woody Harrelson (56) unterstützt. Sogar "Star Wars"-Urgestein Harrison Ford war an der Neuauflage beteiligt. Er hatte sein jüngeres Alter Ego am Set gecoacht.

Walt Disney Studios Motion Pictures Germany Crew und Darsteller von "Solo: A Star Wars Story"

Ben A. Pruchnie/Getty Images for Walt Disney Studios Alden Ehrenreich bei der Star Wars Celebration 2016

Frederick M. Brown/Getty Images Harrison Ford bei der Premiere von "Ender's Game"

