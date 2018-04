Jetzt stürmt Ole ohne Kohle die Charts! Vor wenigen Stunden feiert Falko Ochsenknechts (33) neuer Song "Du kannst mir die Nudel putzen" Premiere – die bereits fünfte Single des Ex-Berlin - Tag & Nacht-Stars. Die Story hinter dem frechen Text? Eine echte Begebenheit, die dem liebenswürdigen Wahlberliner am Set der Reality-Soap passiert ist, wie er vor wenigen Wochen im Promiflash-Interview exklusiv verriet: "Wir hatten mal eine Szene, da sollte Ole putzen. Da sollten mir Rolle Alessia und Rolle Jessica sagen ‘Ole, du hast Putzdienst’. Dann hab ich meine Nudel rausgeholt und gesagt ‘hier könnt ihr mal putzen’. Und so kam das zustande", lachte der 33-Jährige.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de