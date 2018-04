Er ist in festen Händen! Falko Ochsenknecht (33) stand bis Januar für Berlin – Tag & Nacht vor der Kamera. Neben vielen emotionalen Erinnerungen ans Set-Leben hat er aber noch etwas anderes in der BTN-Zeit gewonnen, wie Falko im Promiflash-Interview verriet. "Ja, ich habe eine Freundin seit knapp zwei Jahren jetzt. Ich habe diese Dame auch am Set kennengelernt, aber ich werde nicht verraten, wer es ist", gab sich der Schlagersänger geheimnisvoll.



