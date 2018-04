Es war ein absoluter Wow-Auftritt. Am 23. April präsentierten Herzogin Kate (36) und Prinz William (35) der Welt stolz ihren dritten Nachwuchs – nur wenige Stunden nach der Geburt traten sie in London vor die Fotografenmeute. An diesem Tag zog aber nicht nur der kleine Prinz alle Blicke auf sich. Auch Kates Outfit war ein echter Hingucker. Die frischgebackene Mutter lieh sich für diesen besonderen Moment nämlich Ohrringe der Queen (92). Die Hommage an ihre Schwiegeroma versetzte auch Promiflash-Leser in Begeisterung

Ein rotes Kleid mit weißem Spitzenkragen, das stark an Lady Di erinnerte, und dazu die Perlenohrringe der Königin. Dieser Look mit emotionalem Wert traf bei den Promiflash-Lesern genau ins Schwarze. Ganze 1.604 (94,7 Prozent) der Umfrageteilnehmer hielten die Accessoire-Auswahl für einen schönen Zug von Kate. Nur 89 (5,3 Prozent) voteten für "Geht so" und glauben, dass die 36-Jährige das Outfit sicherlich ohne große Hintergedanken ausgesucht habe.

Die Juwelen haben es nicht nur Kates Anhängern angetan. Auch sie selbst scheint die Klunker ganz besonders ins Herz geschlossen zu haben. Schon 2016 trug sie die Perlen aus der Schmuckschatulle der Königin bei einem Staatsbesuch in den Niederlanden.

Chris Jackson / Getty Images Prinz William, Herzogin Kate und ihr Baby

ActionPress; Gareth Cattermole / Getty Images Prinzessin Diana mit Sohn Prinz Harry 1984 und Herzogin Kate mit Sohn im April 2018

Arthur Edwards - Pool/Getty Images Herzogin Kate bei einem Besuch in den Niederlanden, 2016

