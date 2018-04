Am Montagmittag wurde im Londoner St. Mary's Hospital ein Prinz geboren. Nur wenige Stunden nach der Geburt erschienen die frischgebackenen Eltern Prinz William (35) und Kate (36) vor der berühmten Flügeltür des Lindo Wings, um der Welt das neue Mitglied ihrer Familie zu präsentieren. Alle Augen waren natürlich auf den royalen Knirps gerichtet. Aber auch das Outfit der stolzen Mutter zog die Blicke auf sich. Und das aus gutem Grund: Denn das Kleid und der Ohrschmuck waren nicht nur hübsch – sie waren eine Hommage an Prinzessin Diana (✝36) und Queen Elizabeth II. (92)!

So kurz nach der Geburt legte die Herzogin von Cambridge einen absoluten Wow-Auftritt hin. In ihrem roten Kleid mit weißem Spitzenkragen erinnerte sie stark an ihre verstorbene Schwiegermama – Lady Di trug nach der Geburt von Prinz Harry (33) ein rotes Kostüm, darunter eine Bluse mit weißem Kragen. Aber auch Queen Elizabeth II. dürfte "amused" gewesen sein über das Outfit ihrer Schwiegerenkelin. Denn Kate trug die Ohrringe der Königin. Wie das Magazin People berichtete, sind sie funkelnden Klunker zwar lediglich eine Leihgabe, gehören aber trotzdem zum Lieblingsschmuck der brünetten Beauty – sie hatte sie bereits 2016 während eines Staatsbesuches in den Niederlanden getragen. In Kombination mit dem roten Dress am Montag kam der Schmuck jedoch besonders gut zur Geltung.

Die Königliche Hoheit selbst hatte die Stecker im Juni 2012 zum letzten Mal angelegt. Sie rundeten ihre blassblaue Garderobe ab, die sie anlässlich der Diamond-Jubilee-Festlichkeiten in London trug. Damals jährte sich ihre Thronbesteigung zum 60. Mal.

Chris Jackson/Getty Images) Prinz William und Herzogin Kate mit ihrem neugeborenen Sohn

Anzeige

Arthur Edwards - Pool/Getty Images Herzogin Kate bei einem Besuch in den Niederlanden, 2016

Anzeige

Stefan Wermuth - WPA Pool/Getty Images Prinz Charles, Queen Elizabeth II., Prinz William und Herzogin Kate, 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de