Wenn das kein eindrucksvolles Bühnen-Comeback war! Nach der fünften Let's Dance-Liveshow mussten Model Barbara Meier (31) und Tanzprofi Sergiu Luca (35) ihre Tanzschuhe einpacken: Ihr Cha-Cha-Cha zu "Daylight In Your Eyes" hatte dem Duo zwar 25 Jury-Punkte eingebracht, doch die Zuschauer konnten sie mit ihrem No Angels-Auftritt trotzdem nicht überzeugen. Nach Jimi Blue Ochsenknechts (26) plötzlichem Show-Aus durfte das Tanzpaar sein Glück dann kurzfristig noch ein zweites Mal versuchen – allerdings war ihr Neustart mit mega viel Stress verbunden!

Promiflash trifft die beiden nach ihrem jüngsten Auftritt und erfährt von Sergiu: "Montagmittag habe ich die Nachricht bekommen, dass wir doch nochmal antreten, dann musste ich erstmal ein paar Stunden fahren, bis wir uns treffen konnten. Dann habe ich bis drei oder vier Uhr nachts noch eine Choreo entwickelt." Aus diesem Grund sei es dem Profitänzer und dem Rotschopf erst ab Dienstag möglich gewesen, zu trainieren – und das hätten sie dann bis zu 14 Stunden am Tag getan.

Auch Barbara machte der zweieinhalbtägige Trainingsmarathon zu schaffen: "Es war sehr stressig, sehr wenig Schlaf, viel Nachdenken. Aber ich war sehr froh, dass sich die Mühe gelohnt hat." Das kann man wohl sagen: Ihr zweiter Anlauf brachte der GNTM-Siegerin von 2007 und Sergiu stolze 24-Tango-Punkte ein.

Instagram / barbarameier Sergiu Luca und Barbara Meier, "Let's Dance"-Paar

Instagram / barbarameier Barbara Meier in der sechsten "Let's Dance"-Liveshow

Instagram / barbarameier Barbara Meier und Sergiu Luca

