Wer hätte das gedacht? Eigentlich lieben die Fans von Sir Anthony Hopkins (80) den Oscar-Preisträger für seine gruselige Darstellung des Kannibalen Dr. Hannibal Lecter in "Das Schweigen der Lämmer". Jetzt feiern sie ihn aber für einen ganz anderen Auftritt: Der Schauspieler filmt sich selbst beim Faxenmachen und stellt das Video auf seinen Twitter-Kanal. In drei Tagen hat es schon fast neun Millionen Aufrufe und wird so zum viralen Netzhit. Das muss man gesehen haben!



