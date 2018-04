Kandidatin Jennifer (23) verbindet mit Germany's next Topmodel sicher nicht nur positive Erinnerungen, sondern auch negative. Beim Casting hatte sie noch von ihrem Freund geschwärmt, doch vor dem Flug nach Los Angeles folgte nach über vier Jahren Beziehung die Trennung. Jetzt erzählt die 23-Jährige, welche Qualitäten ein neuer Mann an ihrer Seite mitbringen müsste. Und auch Konkurrentin Pia (22) hat ganz genaue Vorstellungen: So soll ihr Traummann aussehen!

Im ProSieben-Interview verriet Jennifer ihre Vorlieben beim anderen Geschlecht. Die Studentin sei selbst eine positive Person und lache gerne: "Vom Charakter her ist mir wichtig, dass er sympathisch, auch humorvoll ist und Spaß versteht. Von daher geht für mich krasse Eifersucht oder jemand, der sehr negativ denkt, gar nicht." Andere Aspekte spielen ebenfalls eine Rolle, ihr zukünftiger Schatz müsse gut riechen, kurze Haare und ein Dreitagebart wären auch nicht schlecht.

Auch Pia legt viel Wert auf ein gepflegtes Äußeres bei ihrem Partner. Das Gegenteil sei ein absolutes No-Go, genauso wie ein bestimmtes Verhalten: "Wenn Männer zu viel reden, versuchen, extra cool zu sein, um einer Frau zu imponieren. Angeberei finde ich total uncool, auch sehr abturnend."

Instagram / jennifer.topmodel.2018 Jennifer, GNTM-Kandidatin 2018

Anzeige

Instagram / jennifer.topmodel.2018 GNTM-Kandidatin Jennifer in Dublin, Irland

Anzeige

Instagram / piariegel Pia Riegel, Kandidatin bei GNTM 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de