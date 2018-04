Es geht in die wirklich heiße Phase! Am Samstag stellen sich die verbliebenen sechs DSDS-Kandidaten der vorletzten Herausforderung, denn dann findet das Halbfinale der 15. Staffel statt. Michael Rauscher, Mia Gucek, Michel Truog (26), Janina El Arguioui (30), Lukas Otte (20) und Marie Wegener (16) haben immer noch die Chance, in die Fußstapfen des Vorjahressiegers Alphonso Williams (55) zu treten. Doch wer soll ins Finale am 5. Mai einziehen UND gewinnen?

Show-Küken Marie Wegener mausert sich immer mehr zur Favoritin. Die Schülerin legte eine gefühlvolle Version des Titanic-Klassikers "My Heart Will Go On" von Céline Dion (50) hin und traf damit mitten in Ella Endlichs (33) Herz. Neben den Freudentränen der Jurorin bewertete Dieter Bohlen (64) ihren Auftritt als die beste Leistung des Abends. Die 16-Jährige liegt bisher nicht nur in der Gunst der Promiflash-Leser weit vorne, auch ihre Konkurrenten feierten sie in der vergangenen Sendung.

Erstaunlicherweise schwächelte keiner der restlichen Teilnehmer: Janina bekam nach ihrer Power-Performance eine Umarmung von Dieter, Ellas Emotionen kochten auch bei Mia hoch, Michael knackte endlich Mousse T. (51), Michel habe sich um "Lichtjahre verbessert" und Lukas lieferte die beste Eröffnung ab. Bei so vielen talentierten Nachwuchssängern fällt die Wahl also ziemlich schwer. Am Ende kann aber nur einer der nächste Superstar Deutschlands werden – wer soll es sein? Stimmt ab!

Florian Ebener/Getty Images Marie Wegener bei DSDS

Florian Ebener/Getty Images Janina El Arguioui, DSDS-Kandidatin 2018

Florian Ebener/Getty Images Lukas Otte in der zweiten DSDS-Show

Florian Ebener/Getty Images DSDS-Kandidatin Mia Gucek in der zweiten Liveshow

Florian Ebener/Getty Images Michael Rauscher bei seiner DSDS-Performance

Florian Ebener/Getty Images Michel Truog in der TV-Show DSDS in Köln



