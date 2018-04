Es ist die Sensation in der Musikwelt: ABBA kommt zurück! Nach 35 Jahren haben sich die früheren Popstars Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus, Benny Andersson (71) und Agnetha Fältskognun wieder zusammengetan, um zwei brandneue Songs aufzunehmen. Aber worauf können sich die Fans dabei freuen? Jetzt hat die langjährige Managerin der vier Musiker, Görel Hanser (69), schon mal ein paar Details der Überraschungs-Reunion verraten!

In einem Interview mit der schwedischen Tageszeitung Expressen plauderte die 69-Jährige über den ersten neuen Song der Kultband "I Still Have Faith in You": "Die Zuhörer werden den Sound wiedererkennen. Das klingt wie ABBA in einer modernen Fassung." Das Comeback war für die meisten Fans vor allem deshalb so eine große Überraschung, weil die Schweden sich bisher immer nur heimlich im Tonstudio trafen: "Wir waren erstaunt, wie einfach es war, die ganze Sache geheim zu halten," meinte Görel.

Auf Live-Auftritte der vier Sänger werden alle ABBA-Begeisterten aber wohl verzichten müssen. In einem Statement schloss die Band das nämlich bereits aus. Stattdessen werden Hologramme der Musiklegenden – sogenannte ABBA-tars – im kommenden Jahr auf Tour gehen.

Facebook/ABBA Die ABBA-Mitglieder 2016 in Schweden

Facebook/ABBA Die schwedische Band ABBA

Facebook/ABBA Die Band ABBA

