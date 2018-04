Fieser Seitenhieb auf Kim Kardashian (37): Zurzeit sorgt vor allem ihr Ehemann Kanye West (40) für Schlagzeilen. Der Rapper lässt neuerdings wieder einen verwirrenden Social-Media-Post nach dem anderen los. Vor allem seine Liebes-Posts für Donald Trump (71) haben dem Musiker einen heftigen Shitstorm eingebracht. Jetzt hat sich auch sein Rapper-Kollege Snoop Dogg (46) in den Skandal eingemischt: Er macht Kim für Kanyes seltsames Verhalten verantwortlich!

Auf Instagram konnte der 46-Jährige sich eine kleine Stichelei gegen den Keeping up with the Kardashians-Star nicht verkneifen. "Die Evolution von Jay-Z (48) und Kanye West zeigt, wie viel Einfluss deine Ehefrau auf dein Leben hat", hieß es in seinem Post. Ganz klar, das ging direkt gegen Kim. Immerhin ist Starproduzent Jay-Z noch deutlich erfolgreicher geworden, seit er mit Soul-Queen Beyoncé (36) zusammen ist. Um Kanye machen sich die Fans hingegen – seit seiner Hochzeit im Jahr 2014 – leider auch immer wieder große Sorgen.

Diesen Post hat Snoop aber nicht nur den beiden Promi-Ladys gewidmet: "Danke Shante Broadus. Ich liebe dich dafür, dass du mein Fels in der Brandung bist und mich immer in der richtigen Spur hältst", schrieb er zum Schluss auch noch über seine eigene Frau.

Mr.Canon / Splash News Kanye West und Kim Kardashian

Christopher Polk/Getty Images for NARAS Jay-Z und Beyoncé bei den Grammy Awards

Rich Fury/Getty Images for Coachella Snoop Dogg beim Coachella Valley Music And Arts Festival

