Erst vor wenigen Tagen hat Rapper Kanye West (40) seinen Twitter-Account reaktiviert – und spammt seine 18 Millionen Follower seither regelmäßig mit ziemlich seltsamen und oft verwirrenden Posts zu. Vor allem das Thema Politik scheint es dem Musiker dabei angetan zu haben. Zuletzt sorgte er mit Tweets für Aufsehen, in denen er seine heftigen Sympathien für Präsident Trump (71) verkündete. Mittlerweile ist der dreifache Vater aber wieder zurückgerudert – und das offenbar nicht ganz freiwillig: Seine Ehefrau Kim Kardashian (37) hat ihn dazu verdonnert!

"Er ist mein Bruder", lautete nur einer von zahlreichen Tweets, in denen Kanye den Präsidenten geradezu in den Himmel lobte. Aussagen, die ihm viele Fans übel nehmen, immerhin steht Trump wegen seiner politischen Haltung häufig in der Kritik. Und auch Kanyes Liebste war von dieser Schwärmerei offenbar alles andere als begeistert. "Meine Frau hat mich gerade angerufen und sie will, dass ich das klarstelle. Ich stimme nicht allem zu, was Trump macht", schrieb der 40-Jährige nur kurze Zeit später.

Auch wenn der Haussegen in der Familie Kardashian-West etwas schief hängen mag, einen Freund hat Kanye sich mit seinen Posts jedenfalls gemacht. Der Präsident hat sich – selbstverständlich ebenfalls über Twitter – bereits bei dem Designer für so viel Unterstützung bedankt.

Jamie McCarthy/Getty Images Kim Kardashian und Kanye West bei den MTV Movie Awards 2016

TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images Donald Trump und Kanye West im Trump Tower in New York

Chris Kleponis-Pool/Getty Images Donald Trump bei einem Staatsdinner in Washington

